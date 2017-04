Omgekomen bewoner was psychiatrisch patiënt, UMCG stelt onderzoek in

(Foto: Van Oost Media)

De 37-jarige man die woensdagochtend omkwam bij een explosie in Veendam, was patiënt van het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. Dat laat het ziekenhuis weten in een verklaring.

Door: RTV Noord Correctie melden