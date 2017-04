Raad verbiedt loterij deel sociale huurwoningen

(Foto: Archief RTV Noord)

Gezinnen die azen op een sociale huurwoning in Stad krijgen niet te maken met loting. De gemeenteraad steekt daar een stokje voor.

Gelijke kansen

Het college stelde onlangs voor enkele woningen te verloten, zodat alle gegadigden evenveel kans zouden maken op een huis. Nu is het nog zo dat Stadjers pas een woning kunnen krijgen als ze genoeg punten hebben gespaard.



Niet rechtvaardig

Loting zou een oplossing kunnen zijn voor mensen die geen urgentieplannen hebben, maar wel dringend op zoek zijn naar een woning. Dat geldt bijvoorbeeld voor bewoners van de H.L. Wichersstraat, die uit hun huis moesten in verband met de ombouw van de zuidelijke ringweg.



Een raadsmeerderheid ziet echter niks in het plan en vindt dat er een 'rechtvaardige manier van woonruimteverdeling moet bestaan'.

Door: RTV Noord Correctie melden