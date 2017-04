Eerste bewoners Veendam kunnen hun woning weer in

De eerste bewoners van het getroffen appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam kunnen woensdagavond rond 20 uur hun woning weer in.

Woensdagochtend vond er een explosie plaats in een appartement op de bovenste verdieping. De 37-jarige bewoner kwam daarbij om het leven. Drie buurtbewoners raakten lichtgewond.De rechterkant van het appartementencomplex is nu weer vrijgegeven. De bewoners mogen gefaseerd hun huis weer in. Daarbij worden ze begeleid door een medewerken van verzekeraar Salvage. Die neemt de schade op.Vijftien appartementen aan de linkerzijde van het complex zijn nog niet veilig bevonden. Daar wordt nader onderzoek gedaan. De bewoners zijn elders opgevangen.De nabijgelegen Wim Monnereauschool was woensdag dicht en kan ook donderdag nog niet open. De schade is daar te groot. Er zijn ruiten stuk, er ligt puin op het schoolplein en in het gebouw zelf.