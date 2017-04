Anne Kuik heeft patiënt Collin cadeau gekregen

Het Gronings Kamerlid Anne Kuik (CDA) krijgt vanaf nu een jaar lang gezelschap van Collin Eisema. Hij is de 'cadeaupatiënt' van Kuik en haar CDA-collega Mona Keijzer.

De Patiëntenfederatie Nederland geeft Kamerleden met de zorgportefeuille veertien patiënten 'cadeau'. Zij houden een jaar lang contact met hun Kamerleden. Het doel: laten zien wat het Haagse zorgbeleid voor invloed heeft op het dagelijks leven van patiënten.Zo leidt Eisema aan het Ushersyndroom en hoort en ziet slecht. Om te kunnen functioneren, heeft hij onder meer een geleidehond nodig. Maar in de zorg is de afgelopen jaren veel veranderd, en niet allemaal ten goede.Eisema hoopt op een 'leuke samenwerking' met Kuik en Keijzer, zo zegt hij tegen de NOS . 'Dat ze ook tijd ensteken in dit project. Het is echt bedoeld als feedback. Ik ben niet iemand die alles afkraakt, ik zal ook zeggen als dingen goed gaan. Maar ik wil een reëel gesprek.'Eisema zal de Kamerleden niet letterlijk een jaar op de huid zitten. Wel staat er een levensgroot kartonnen figuur van hem in de werkkamer van Kuik en Keijzer.