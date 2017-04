Burgemeester Ten Brink verlaat Slochteren voor Waterschap Hunze en Aa's

(Foto: Twitter/Geert-Jan ten Brink)

De zittend burgemeester van Slochteren, Geert-Jan ten Brink, wordt dijkgraaf van Waterschap Hunze en Aa's.

Het bestuur steunde zijn voordracht unaniem, zo melden het waterschap en de gemeente Slochteren.



Opvolger Van Hall

Ten Brink wordt per 1 augustus de opvolger van dijkgraaf Alfred van Hall, die in juli met pensioen gaat.



Wanneer de regering zijn voordracht als dijkgraaf goedkeurt, wordt Van Hall voor een periode van zes jaar benoemd.



'Gedegen leider'

Voor de functie kwamen vier kandidaten in aanmerking, meldt de vertrouwenscommissie. Na drie gespreksrondes kreeg Ten Brink de voorkeur, stelt Annechien ten Have als voorzitter van vertrouwenscommissie.



'Ten Brink is in staat om op een gedegen wijze leiding te geven aan de toekomstige opgaven en ontwikkelingen en deze op een open en constructieve wijze te adresseren', aldus Ten Have. 'Bovendien heeft hij in zijn eerdere functies vele contacten opgebouwd, zowel op regionaal als landelijk niveau en is in staat dit netwerk te verbreden en verder uit te bouwen.'

