'Ouderlijke' pendelbus brengt leerlingen Woldendorp en Termunterzijl straks naar school

OBS De Woldrakkers gaat na de zomervakantie dicht (Foto: Google Maps)

Tussen Woldendorp en Termunterzijl gaan vanaf volgend schooljaar pendelbusjes rijden om de leerlingen naar school te brengen. De basisscholen gaan fuseren vanwege de dalende leerlingenaantallen, waardoor het voor de meeste kinderen net even te ver is om te fietsen.

Na de zomervakantie gaat OBS De Woldrakkers in Woldendorp dicht. Daarom moeten de 72 leerlingen het eerste jaar naar OBS De Munte in Termunterzijl, vier kilometer verderop.



In dat schooljaar wordt een 'semipermanente' school gebouwd in Woldendorp, die er zo'n tien jaar zal staan. Als dit gebouw klaar klaar is, gaan de 48 kinderen uit Termunterzijl met de pendelbus naar Woldendorp. De Munte wordt dan gesloten.



Ouders gaan rijden

Bijzonder is dat ouders de achtpersoonsbusjes gaan besturen. Het idee komt van de werkgroep vervoer, waar ouders in zitten van de nieuwe fusieschool Qworzo (bijzondere afkorting van de zin 'Ik word zo').



De ouders richten hiervoor zelf een stichting op. Zo kunnen ze subsidie krijgen van de gemeente Delfzijl voor het leasen van de busjes, verzekeringskosten en brandstofkosten. De gemeente steekt het eerste jaar 60.000 euro in het project. Voor de jaren daarop is minder geld nodig, omdat dan minder leerlingen vervoerd hoeven te worden.



Marenland koopt drie busjes

Scholengemeenschap Marenland steekt ook geld in het initiatief en schaft drie busjes aan voor het leerlingenvervoer. De busjes kunnen ook gebruikt worden voor uitstapjes naar musea of historische steden.



Het plan is nog niet definitief. De gemeenteraad van Delfzijl beslist op 3 mei over het voorstel.

