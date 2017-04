Evie's oma is door de gasexplosie haar huis kwijt

Geschrokken staat ze naar de flat te kijken. De plek waar de overgrootmoeder van Evie normaal woont, aan de Julianastraat in Veendam. Maar de explosie zorgt ervoor dat oma 'Poppie' haar plekje kwijt is.

'Ja het was wel schrikken vanmorgen', vertelt ze. 'We horen een enorme knal en mama dacht dat het een terroristische aanslag was. Dat was niet zo. Gelukkig hoorden we dat met oma alles goed is.'Want ook al is het de overgrootmoeder van Evie, het tienjarige meisje heeft een hele goede band met oma. 'Iedere woensdag ging ik bij oma een broodje eten. Maar dat kan nu niet meer. Dat is best wel jammer.'Evie heeft haar oma al even gesproken. 'Ik was vanmiddag bij haar. Het gaat goed met haar, maar ze was wel heel erg geschrokken. Toen ik hoorde wat er gebeurd was moest ik nog wel huilen, maar dat was snel weg toen ik hoorde dat het goed was.'Donderdagmorgen komt er duidelijkheid waar de oma van Evie en andere bewoners van de flat kunnen wonen.