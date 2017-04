'Het is net Syrië; dit verwacht je niet in Veendam'

Wanneer bouwvakkers werkzaamheden verrichten en de verzekeringsmaatschappij de bewoners voorbereidt op de terugkeer in de flat, kijken tientallen belangstellenden naar de ingestorte flat aan de Julianastraat in Veendam. De schrik zit er bij een aantal goed in.

André Korthuis uit Bareveld wil wel eens weten hoe de flat er ruim 12 uur later bij staat. 'Dit kwam wel even binnen', vertelt hij. 'Een hele tragedie. En als je dit nagaat... Het is net Syrië. Je verwacht het niet in Veendam.'



'Net een oorlogsgebied'

Ook Jan Wijnsema loopt langs de plek om te kijken wat er nu gebeurt. 'Je denkt nooit dat het zo dichtbij kan gebeuren. Als je de foto's van bovenaf bekijkt, het is net alsof je in oorlogsgebied zit. Wat een ravage. Je denkt nooit dat dit zo kan gebeuren.'



Naast de twee mannen kijken nog tientallen belangstellenden toe. De ingestorte flat is het gesprek van de dag in Veendam. De vraag rijst op: wat dreef de 37-jarige bewoner? Wijnsema kende de bewoner een klein beetje. 'Dit kon je zien aankomen. Drugs in het spel. Doodzonde.'



Enorme impact

Even na achten mogen de eerste bewoners weer de flat binnen. Burgemeester Sipke Swierstra is blij voor deze mensen. 'Dit heeft een enorme impact in Veendam. Morgenvroeg geven we duidelijkheid over het andere gedeelte van de flat. Deze bewoners verblijven nu elders. Wellicht organiseren we volgende week een bijeenkomst om voor deze groep duideiljkheid te verschaffen, maar dat weten we nog niet. Vannacht werken de constructeurs door om te kijken welke gevolgen dit heeft voor het gebouw.'



En wanneer de laatste groep weer naar de eigen woning kan, wordt de weg vrijgegeven en passeren de eerste auto's de getroffen flat. Langzaam keren de nieuwsgierige Veendammers huiswaarts. Maar voldoende gespreksstof hebben ze de komende dagen zeker.

