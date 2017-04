Roodeschoolsters halen opgelucht adem: overgangen krijgen spoorbomen

Inwoners van Roodeschool zijn blij dat de spoorwegovergangen worden beveiligd als de trein volgend jaar doorrijdt naar de Eemshaven. Dat bleek woensdag tijdens een infoavond over de verlenging van het traject in dorpshuis Nieuw Calvaria in Roodeschool.

Vanaf volgend jaar rijdt vier keer ('s winters drie keer) per dag een passagierstrein naar de Eemshaven. Die sluit aan op de veerboot naar Borkum. Vanwege de verlenging wordt het station in Roodeschool verplaatst. In de Eemshaven wordt een geheel nieuw stuk spoor aangelegd.Bij omwonenden waren zorgen of de vier spoorwegovergangen bij hen in de buurt wel beveiligd zouden worden. Ze dachten terug aan het ongeluk op de onbeveiligde overgang aan de Voslaan in Winsum, waar eind vorig jaar achttien mensen gewond raakten toen een trein tegen een vrachtwagen botste. Daarvoor kwamen op dezelfde overgang al twee andere mensen om het leven toen hun auto werd geschept door een trein.Ondertussen zijn de eerste werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe traject al gestart. De trein rijdt deels op het al bestaande goederenspoor, dat aangepast wordt voor passagierstreinen. In de Eemshaven zelf komt drie kilometer nieuw spoor, deels over en zelfs een klein stukje buiten de zeedijk.Het is ook voor ProRail een bijzonder moment, omdat er in Nederland niet vaak nieuw spoor wordt aangelegd. De laatste keer was de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad, die vier jaar geleden werd geopend. Ook opvallend: Roodeschool-Eemshaven is de eerste aardbevingsbestendige spoorlijn in Nederland. De NAM betaalt hieraan mee Het station in Roodeschool wordt komend jaar verplaatst naar de Hooilandseweg. Tegen deze verplaatsing loopt nog een zaak bij de Raad van State. Twee omwonenden vrezen dat ze last krijgen van laagfrequent geluid als de dieseltrein stilstaat op het station. Dat geluid kun je niet horen, maar voelen als een soort trilling. Volgens ProRail blijft dit binnen de normen.De provincie verwacht binnen zes weken een uitspraak van de Raad van State. Volgens projectleider Jaap Mulder zorgt de zaak niet voor vertraging. 'We kunnen ondertussen gewoon doorgaan met de nodige voorbereidingen.'Naar verwachting gaat de eerste trein naar de Eemshaven op 27 maart volgend jaar rijden. Het hele project kost in totaal ruim 25 miljoen euro.