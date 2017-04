Schrijnende verhalen en goede ideeën bij bevingsbijeenkomst in Delfzijl

(Foto: RTV Noord/Jan Been)

Zo'n driehonderd mensen hebben woensdagavond in De Molenberg in Delfzijl de verbindingsbijeenkomst van aardbevingsgedupeerden bezocht. De avond werd onder andere georganiseerd door Annemarie Heite en moest zorgen voor een positieve blik op de toekomst.

Schrijnende ervaringen

Verschillende sprekers vertelden de aanwezigen over hun ervaringen met de NAM en de schadeafhandeling. Vanuit de zaal werden die verhalen moeiteloos aangevuld met het ene na het andere vergelijkbare geval. Het waren schrijnende en vaak emotionele ervaringen die de aanwezigen met elkaar deelden.



'Dat was ook de bedoeling,' zei organisator Annemarie Heite, 'want mensen willen hun ellende spuien en dat is belangrijk.' Maar de avond leverde meer op, vindt Heite: 'We hoopten dat mensen ideeën zouden aandragen hoe we samen op een positieve manier verder kunnen. Want daar is ook behoefte aan.'



Aarbevingscafe's

Dat gebeurde. De aanwezigen deden onder meer voorstellen over de nieuwe schadeafhandeling. Ook werden er initiatieven genoemd als het opstarten van aarbevingscafe's in verschillende dorpen.

