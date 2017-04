Martinikerk decor van grootste bierdiner van Europa

(Foto: Rene Walhout/RTV Noord) (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Met zo'n zeshonderd eters en drinkers was het grootste bierdiner van Europa woensdag in de Martinikerk in de stad Groningen helemaal uitverkocht. Het bierdiner is de aftrap voor het Groninger Bierfestival dat donderdag in diezelfde Martinikerk van start gaat. Top-koks uit Groningen stelden het menu samen en schonken daarbij een bijpassend biertje.

Bedienden met militaire precisie

Kosten noch moeite lijken gespaard bij het omtoveren van de Martinikerk tot een groot restaurant. Een zee aan tafels waar tientallen bedienden met militaire precisie het bier schenken en het eten serveren. Bij iedere tafel staat een bier-sommelier om uitleg te geven over de bier- en spijscombinaties.



Slokje, hapje, slokje

'Het is tegenwoordig een trend om bieren te brouwen die vol van smaak zijn maar laag in alcohol zodat je door kunt blijven drinken,' moedigt de sommelier de eters aan bij het visgerecht. 'Om er achter te komen of een bier goed of slecht past bij een gerecht, neemt u eerst een slokje, dan een hapje en dan weer een hapje en probeer te proeven of u verschillen ervaart,' vervolgt hij.



Groninger chefs

Bier- en spijscombinatie daar draaide het om in de Martinikerk. Het vijf gangendiner werd samengesteld door verschillende Groninger chefs. Onder meer de met een Michelinster bekroonde Steven Klein Nijenhuis van restaurant Onder de Linden in Aduard draagt een gerecht bij, net als chefs van restaurants als 't Zwarte Schaap en Louis XV uit Groningen..



Jeroen Bax heeft een nieuwtje

Het bierdiner lijkt ook een soort nieuwjaarsvisite van de bierbrouwers. In een ontspannen sfeer praten ze bij. Onder meer de brouwers van Pivo zijn van de partij, ook de familie Swierstra van de Martinus brouwerij laat het zich smaken net als Jeroen Bax die nog een nieuwtje heeft: 'Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen,' zegt hij. 'En nu zijn we al aan een grote uitbreiding toe. Binnenkort krijgen we extra brouwketels en gaan we naar zeshonderdduizend liter bier per jaar, dat is een verdubbeling.'



Wethouder zet brouwers Kromme Jat in het zonnetje

Vlak voor het dessert wordt geserveerd beklimt wethouder Joost van Keulen de kansel om twee brouwers in het zonnetje te zetten. De broers Jaap en Willem Lindeman van brouwerij De Kromme Jat. De broers waren tien jaar geleden de eerste nieuwe brouwers in Groningen. Inmiddels zijn er zo'n vijftien nieuwe brouwerijen in onze provincie. Door ziekte hadden Jaap en Willem allebei een slecht jaar. 'De Kromme Jat is een afgesloten hoofdstuk,' vertelt Willem. 'Maar mei of juni wil ik weer beginnen, we moeten door.'



Het Bierfestival Groningen begint donderdagavond en duurt tot en met zaterdag.

Door: RTV Noord Correctie melden