Sloop van geëxplodeerd appartementencomplex is begonnen

De sloop van een deel van het appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam is donderdagmorgen begonnen.

Een explosie in een appartement op de bovenste etage zorgde woensdagmorgen voor een ravage. Waarschijnlijk heeft de 37-jarige bewoner van dat appartement de ontploffing zelf veroorzaakt.Zes tot acht appartementen in het complex moeten worden gesloopt. De sloper kon donderdagmorgen niet meteen beginnen. De recherche wilde eerst nog wat foto's maken. Daarna worden rijplaten neergelegd, zodat de sloper overal goed bij kan met de machines. De kraanmachinist van het sloopbedrijf heeft een duidelijke opdracht: 'Eerst het bovenste deel eraf halen en dan kijken of we er nog wat uit kunnen halen voor de bewoners.'Ondertussen trekt het gehavende gebouw nog veel bekijks, ook in de vroege ochtend. Voor het pand liggen bloemen. Een deel van de bewoners heeft woensdagnacht 'gewoon' thuis kunnen slapen. Els Broekema had ook in haar eigen bed kunnen slapen. 'Maar ik durfde niet naar huis', vertelt ze. Haar buren, voormalig rijschoolhouder Jan Jonker en zijn vrouw, hebben haar een slaapplaats aangeboden. 'Maar vanavond ga ik het weer proberen op mijn eigen plekje, want anders kan het nog wel eens heel lang duren voordat ik dat weer durf', aldus mevrouw Broekema.