Hennepkwekerij aangetroffen na explosie in Veendam

(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

In een woning tegenover het geëxplodeerde appartementencomplex in Veendam is woensdag een hennepkwekerij aangetroffen.





De bewoner is aangehouden.



Lees ook:

- Explosie Veendam: dit weten we tot nu toe

- Eerste bewoners Veendam kunnen hun woning weer in Vanwege de ontploffing moest de omgeving worden ontruimd. Agenten klopten ook aan bij het huis op de hoek van het Boven Westerdiep en de Julianalaan. Daar ontdekten ze een kleine hennepkwekerij. Om hoeveel planten het exact gaat, zegt de politie niet.De bewoner is aangehouden.

Door: RTV Noord Correctie melden