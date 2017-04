Veendam herstelt de schade, een dag na de klap

Een dag na de verwoestende klap aan de Julianalaan in Veendam die een 37-jarige man zijn leven kostte, probeert de buurt de draad weer op te pakken. De schade wordt hersteld, de brokstukken opgeruimd.

Zoals bij het huis van Janette Schiphuis, dat in de steigers staat. 'Er moet nieuw glas in. En op het dak zijn alle dakpannen verschoven door de druk van de klap. Die moeten weer terug op de plaats gelegd worden. Dat moet klaar zijn voordat het gaat regenen. Want anders wordt het hele dak nat.'De Wim Monnereau-school, schuin tegenover het ontplofte appartement, is ook vandaag nog dicht. 'Alle pleinen lagen onder het glas. Er wordt nu druk aan gewerkt om het allemaal veilig te maken', zegt conciërge Alex Poppen.De vier zandbakken bij de basisschool voor speciaal onderwijs worden uitgegraven en van nieuw zand voorzien. 'We gaan alles weer picobello schoonmaken. Zodat de kinderen morgen weer veilig naar school kunnen en lekker in het zand spelen. Er staan nu houten platen voor de ramen, vanmiddag wordt het glas vervangen. En binnen in de school liggen nog her en der splinters. Die worden opgeruimd.' Sloop van geëxplodeerd appartementencomplex is begon nen