Minder Groningers krijgen een uitkering

(Foto: RTV Noord/Eddy Zwerver)

Het aantal mensen met een uitkering in onze provincie is verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

In maart waren er 15.617 mensen in de provincie met een WW-uitkering. Een maand eerder waren er 15.745 uitkeringsgerechtigden. De daling van 0,8 procent komt door het economisch herstel en de seizoensinvloeden. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte het UWV in Groningen 1812 minder uitkeringen.



Het gaat trouwens niet in alle beroepsgroepen goed. De vraag naar lager en middelbaar administratief personeel daalt gestaag. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal banen in deze beroepsgroep met vijf procent. Dit komt vooral door automatisering en digitalisering.

