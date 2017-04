'Stad moet nu al handelen met het verwijderen van asbest'

De gemeente Groningen moet zich actief gaan inzetten bij de verwijdering van asbest in of op woningen. Dat vindt Marjet Woldhuis van de partij 100%Groningen.

In 2024 moeten alle woningen in Nederland asbestvrij zijn. Woldhuis vraagt zich af of de gemeente wel weet in welke huizen in Stad zich asbest bevindt. Daarnaast verwacht Woldhuis ook problemen met de financiering van de asbestverwijdering.Zij denkt dat veel bewoners niet de financiële middelen hebben om de asbest te laten verwijderen. Daarom moet de gemeente nu al in actie komen om de problemen het hoofd te bieden vindt Woldhuis.100% Groningen heeft in een brief om opheldering gevraagd aan het college van B&W van Stad.