IJspegels in Niehove redden appels en peren

(Foto: RTV Noord/Steven Radersma) (Foto: RTV Noord/Steven Radersma) (Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Ook al is het al een maand lente: in Niehove leek het dankzij tienduizenden ijspegels wel hartje winter. Zeer plaatselijk dan, bij fruitteler Oudebosch om precies te zijn.

Nachtvorst

Als er nachtvorst dreigt beginnen bij Oudebosch de alarmbellen te rinkelen. Een paar graden vorst is funest voor de pas uitgekomen bloesems. Gelukkig is er een remedie: ijs.



IJs beschermt

Het lijkt tegenstrijdig, maar een laagje ijs beschermt de bloemen van de kersen-, pruimen-, appel-, en perenbomen tegen de kou. En dus zijn ze bij Oudebosch de fruitbomen de hele nacht aan het beregenen.



IJsvorming biedt warmte

Doordat het water bevriest worden de bloesems beschermd, zegt Jan van Woudenberg van Oudebosch. 'Bij de ijsvorming komt veel warmte vrij. De bloesems worden hierdoor niet kouder dan nul graden. Dat kunnen ze goed hebben.'



10.000 liter per minuut

Dat betekent wel dat er een enorme hoveelheid water over de boomgaard moet worden gesproeid. Twee pompen die elk worden aangedreven door een 180 pk sterke, oude vrachtwagenmotor zorgen daarvoor. Per minuut slurpen ze 10.000 liter water uit het Niehoofsterdiep.



-2 graden Celsius

Het sproeien heeft resultaat: in de tweede helft van de nacht, wanneer de temperatuur -2 graden Celsius is, groeit het ijs zienderogen. De bloemetjes en de takken worden 'ingepakt' in een beschermende laag.



Bevredigend gevoel

Van Woudenberg: 'Het geeft altijd een bevredigend gevoel als je een nacht beregent en de oogst kunt beveiligen.' Behalve dat het nuttig is levert het ijs in de boomgaard prachtige plaatjes op.



Maar het schouwspel is van korte duur: nog voor koffietijd verdwijnt het ijs als sneeuw voor de zon.

Door: RTV Noord Correctie melden