PvdA in Groningen wil opheldering over verschillen in onderwijs

(Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De Pvda-fractie in de gemeenteraad van Groningen heeft vragen gesteld over kwaliteitsverschillen in het onderwijs.

Aanleiding voor de vragen is het jaarlijkse rapport 'De Staat van het Onderwijs' van de Onderwijsinspectie.



Gelijke kansen?

Daarin staat dat leerlingen met gelijke talenten het op de ene school veel beter doen dan op andere. De PvdA wil weten of dit in Groningen ook zo is.



Fractievoorzitter Carine Bloemhoff noemt de uitkomsten van het onderzoek schokkend. 'Het hangt dus van je school af, welke kansen je in het leven krijgt. En dat is wat we nu juist niet willen', zegt Bloemhoff. 'We willen weten hoe de vlag er in Groningen bij hangt.'

