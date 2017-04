Lopend Vuur: Laat kinderen toch lekker stoepkrijten

In de stad Groningen is het straks niet meer verboden, in Haren wel: stoepkrijten.

In Groningen staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dat stoepkrijten niet mag, maar het gemeentebestuur vindt het verbod eigenlijk maar onzin. In Haren zijn ze juist niet van plan het verbod op te heffen.Het stoepkrijtverbod blijkt in veel gemeenten te bestaan, al krijgt nooit iemand een bekeuring.Wat vind jij? Laat die kinderen toch lekker krijten? Of erger jij je aan al dat gekrijt op straat?