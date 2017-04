Paradijs voor pelgrims: 2300 kilometer wandelen in Groningen

Al sinds de middeleeuwen lopen pelgrims te voet naar Santiago de Compostella. Een tocht van zo'n 2300 kilometer. Sinds vrijdag hoeven ze niet meer helemaal naar Spanje te wandelen om die afstand te halen. Groningen heeft nu een eigen netwerk van pelgrimsroutes.

Wie alle routes loopt heeft 2300 kilometer afgelegd in onze provincie. Net zo ver als naar Santiago de Compostella. En heeft dan alle middeleeuwse kerken van Groningen bezocht en vrijwel alle borgen, molens, musea en natuurgebieden.De stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG) lanceerde het digitale netwerk met twee routetypes. 62 dagetappes van camping tot camping, met een lengte van gemiddeld 21 kilometer en 125 rondwandelingen van acht kilometer.'Wandelen is het tempo van de ziel', zegt Peter Dijkstra. Hij is een van de initiatiefnemers van het project. 'Je komt tot rust en bezinning als je aan het wandelen bent. Mede daardoor kom je open te staan voor de schoonheid van de natuur en de cultuurhistorie die overvloedig aanwezig zijn in Groningen. Maar omdat mensen zich vrijwel altijd met de auto of trein verplaatsen, zien ze de waarde van ons landschap niet meer. Door te wandelen herontdek je Groningen.'