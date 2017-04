OM moet strafrechtelijk onderzoek doen naar aardbevingsschade

Het Openbaar Ministerie moet strafrechtelijk onderzoek doen naar de aardbevingsschade die is veroorzaakt door de gaswinning van de NAM. Dat heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden donderdag bekendgemaakt.

Het hof heeft vastgesteld dat aanwijzingen bestaan dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan 'het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is'.De officier van justitie wordt bevolen bij de rechter-commissaris een nader onderzoek te vorderen naar vernieling of beschadiging van gebouwen, voor zover daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is. Het gaat om schade toegebracht door de NAM in de periode tussen 1 januari 1993 en 14 april 2015 in de provincie Groningen.De NAM zegt in een eerste reactie 'verrast' te zijn door de beslissing van het gerechtshof. Zeker gelet op eerdere uitspraken waarin werd besloten geen strafrechtelijk onderzoek te doen.Het OM liet eerder weten de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet te willen vervolgen , omdat dit onderwerp volgens het OM niet in het strafrecht thuishoort.Maar het Hof beslist dat dat toch moet gebeuren. 'Naar het oordeel van het Hof is een onderzoek naar de bewijsbaarheid van dat feit ten onrechte achterwege gebleven. Een dergelijk onderzoek moet nu eerst worden verricht, waarna definitief kan worden beoordeeld of vervolging moet plaatsvinden.'De zaak is aan het rollen gebracht door Groninger Bodembeweging (GBB) en individuele klagers. De GBB vindt dat de NAM 'de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens en wetens bedreigt door op een onverantwoord risicovolle wijze gas te winnen.'De GBB deed in september 2016 aangifte tegen de NAM. In december van dat jaar bleek dat het OM de zaak niet voor de rechter wilde brengen. Advocaten Gerard Spong en Emile van Reydt zijn daarom namens de GBB naar het Gerechtshof gestapt . Spong is blij met het nieuws en noemt de beslissing historisch.