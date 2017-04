PvdA stelt Kamervragen over vervuiling COA-terrein

De PvdA gaat Kamervragen stellen over de gezondheidsklachten die tientallen medewerkers van het azc in Ter Apel hebben.

Kamerleden Attje Kuiken en Henk Nijboer willen van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder meer weten of hij vindt dat het bodemonderzoek dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft verricht voldoende is.Uit dat onderzoek bleek dat de grond bij het asielzoekerscentrum niet zodanig vervuild is, dat het een gevaar betekent voor de volksgezondheid. Als Van Rijn het onderzoek voldoende vindt, waar komen de gezondheidsklachten dan vandaan, zo willen de Kamerleden weten.Het PvdA-duo wil ook weten waarom het onderzoek zich richtte op een beperkt deel van de bodem en niet het hele gebied. Daarnaast willen ze antwoord op de vraag waarom het onderzoek gebasseerd is op oude rapporten en of asielzoekers die nu in het azc verblijven gezondheidsrisico's lopen.