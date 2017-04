Accommodatie van Winschoter honkbalclub krijgt flinke opknapbeurt

Het complex van de Winschoter Honk- en Softbalclub WHSC krijgt een opknapbeurt. De gemeente Oldambt stelt ruim 36.000 euro beschikbaar voor de renovatie.

WHSC is gehuisvest op het sportcomplex in het stadspark, waar ook voetbalvereniging WVV haar wedstrijden speelt. De honkballers hebben tot dusver geen eigen kantine. Daar komt nu verandering in. Ook krijgen de kleedruimtes, de dugouts en de bestrating een opknapbeurt.



Op 29 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de subsidie van de renovatie.

Door: RTV Noord