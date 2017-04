Gasdebat: 'Zeer pijnlijk om te zien hoe mijn provincie kapot wordt gemaakt'

De Tweede Kamer buigt zich donderdag voor het eerst in de nieuwe samenstelling over de gaswinning in Groningen. Onder meer de Groninger Kamerleden Sandra Beckerman en Henk Nijboer komen aan het woord.

Er wordt gesproken over het nieuwe schadeprotocol, de positie van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en over het verder terugdraaien van de gaskraan.Het gasdebat van donderdag betekent ook dat verschillende nieuwe 'gaswoordvoerders' van zich laten horen. Zo ook Henk Nijboer voor de PvdA.Hij pleit voor een nieuw soort deltaplan voor Groningen. 'Er is meer nodig dan een Nationaal Coördinator Groningen. Dit deltaplan moet het gebied weer perspectief bieden. Gekeken naar de afgelopen 4,5 jaar en wat dat met het vertrouwen van de Groningers is de politiek heeft gedaan, zou de minister zich dit ook moeten aantrekken', vond Nijboer.Daarnaast trok Nijboer het boetekleed aan. Hij vond dat 'zijn' PvdA het ook niet goed heeft geregeld de afgelopen jaren. 'Dat mag de hele Kamer zich aanrekenen, maar zeker ook de PvdA. Wij zaten immers in de regering.'Beckerman hield vooral een persoonlijk betoog over de gevolgen van de gaswinning. 'Ik vind het zeer pijnlijk om te zien hoeveel er in mijn provincie kapot wordt gemaakt. Het kost me moeite om geen enorme hekel aan de politiek te krijgen. Multinationals richten dit aan, maar de politiek laat het gebeuren', zei ze in haar maidenspeech.Verder was opvallend dat de partijen die momenteel praten over de formatie van een nieuw kabinet, zich gematigd opstelden. VVD'er André Bosma concludeerde dat het systeem heeft gewerkt, nu Kamp heeft besloten de gaswinning met tien procent te verlagen. 'Het is goed dat er iets gebeurt, dat bewijst dat het systeem van toezicht en handelen werkt', vond hij.