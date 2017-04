Donar breidt de jeugdopleiding uit

(Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Basketbalclub Donar gaat volgend seizoen de jeugdopleiding uitbreiden. Naast het al bestaande u24-team komt er een nieuw u18-team.

Dit nieuwe team gaat spelen in de u18 Eredivisie. De trainersstaf van het nieuwe team voor spelers onder de achttien bestaat uit Lothar Luinge, John Kanon en Frank Edelenbos. In de eerste weken van mei zullen verschillende spelers worden uitgenodigd voor selectietrainingen. Na afloop van deze trainingen zal er een definitieve selectie worden samengesteld.



De coaching van het u24-team blijft in handen van Anjo Mekel. Dit team speelt het komend seizoen in de Dutch Talent League.

