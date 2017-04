OM eist cel tegen oud-leden No Surrender

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor bedreiging, een straatroof en mishandeling in 2015 een celstraf van anderhalf jaar geëist tegen een 33-jarige man uit Groningen.

Een 31-jarige plaatsgenoot zou voor bedreiging vier maanden moeten zitten, vindt de officier. Beide Stadjers zijn oud-leden van de motorclub No Surrender.De 33-jarige Stadjer stond op 24 maart nog voor de rechtbank in Groningen, omdat hij in november een clublid zou hebben afgeperst die geen contributie zou hebben betaald.Tijdens die niet-inhoudelijke behandeling werd de man voorlopig vrij gelaten. De feiten uit 2015 en 2016 zijn niet op een hoop gegooid, omdat de oudste zaak dan te lang op de plank zou blijven liggen.De Stadjer heeft een fors strafblad. In 2008 kreeg de man voor poging doodslag een celstraf van zeven jaar opgelegd. Hij werd onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Om de man aan die voorwaarden te laten houden bleven tien maanden cel op de plank liggen.'Dit is niet gebeurd, hij heeft nieuwe geweldsdelicten gepleegd', zei de officier. Die eiste dat deze tien maanden alsnog moesten worden uitgezeten.De 33-jarige Stadjer zei dat hij de motorclub inmiddels vaarwel heeft gezegd. Ondanks zijn rang als 'sergeant at arms' (zorgt voor discipline binnen de club).Ook de 31-jarige medeverdachte, die terecht stond voor het dreigen met een pistool, had afscheid genomen van No Surrender. Hij vond het zielig dat zijn kinderen niet met andere kinderen mocht spelen, zolang hij clublid was.De advocaten van de Stadjers trokken de verhalen van de aangevers in twijfel. 'Zij wijzigden telkens hun verklaringen, of spraken zichzelf tegen', zei advocate Meike Lubbers. Er is volgens haar teveel twijfel of onvoldoende bewijs voor een veroordeling.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.