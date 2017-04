Uit stelen voor cadeautje levert acht maanden cel op

Een 43-jarige man uit Veendam moet acht maanden de cel in voor twee woninginbraken. Met het geld wilde hij een cadeau kopen voor zijn kind.

Tegen de man was tien maanden cel geëist.Hij bekende dat hij op 21 augustus laptops, sieraden en een muntenverzameling had gestolen uit een huis in Veendam.In december sloeg de man weer toe in Muntendam. Hier zagen buurtbewoners de man om een woning lopen en belde de politie. De man werd in de woning aangehouden.De Veendammer is vaker veroordeeld voor winkeldiefstallen en woninginbraken.