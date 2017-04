Bewoners beschadigde appartementen zijn mogelijk alles kwijt

De kans is groot dat de mensen die woensdagnacht hun appartement in het verwoeste complex aan de Julianalaan in Veendam niet in mochten, hun spullen kwijt zijn. Dat zegt Stichting Salvage, die de verzekeraars vertegenwoordigt.

Het gaat om de bewoners van de zes tot acht appartementen die zijn onderzocht op instabiliteit en onveiligheid. Zij hebben vervangend onderdak gekregen van woningcorporatie Acantus. Het is nog niet duidelijk of dit ook geldt voor de bewoners van de overige appartementen die zijn onderzocht.'Wat ik nu draag, is het enige dat ik nog heb. Dat geldt ook voor mijn vrouw', zegt Klaas Hensens.Hij en andere bewoners werden aan het begin van de middag bijgepraat door Salvage. Het deel van het pand waar zij wonen is bijzonder instabiel kregen ze te horen, medewerkers durven het niet aan om naar binnen te gaan. En dus kunnen de bewoners niet bij hun spullen.'De dingen waar we aan gehecht zijn krijgen we waarschijnlijk nooit meer terug', beseft Hensens. 'Mijn bril, horloge, papieren, ID-kaart. Dat ben je allemaal kwijt en moet ik opnieuw aanvragen. Maar wat kan je doen? Niks.'Toch mogen de bewoners nog hopen op een hereniging met hun spullen. Salvage streeft ernaar te zorgen dat de bewoners toch bij hun bezittingen kunnen, hoorden ze later op de middag.Acantus is niet bereikbaar voor commentaar. Sloop van geëxplodeerd appartementencomplex is begon nen