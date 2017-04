Hiddema vertrekt na zes jaar bij theater Geert Teis

Directeur Nina Hiddema vertrekt aan het begin van het komende seizoen bij Theater Geert Teis. Sinds oktober 2011 is ze werkzaam als directeur van het theater in Stadskanaal.

Hiddema zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Ze noemt haar vertrek een spannende, maar bewuste overweging.'Na de crisis en de bezuinigingen van de afgelopen jaren staat het theater er weer goed voor. We hebben op allerlei fronten grote veranderingen doorgevoerd. De organisatie is verkleind en anders ingericht, de website en het kassasysteem zijn vernieuwd en de manier van communiceren met onze klanten is van offline naar steeds meer online verschoven'.Verder zijn het theatercafé en de pleinzaal opnieuw ingericht en opgeknapt. In de komende zomerperiode krijgt de grote theaterzaal nieuwe vloerbedekking en stoelen.Wat Hiddema zelf gaat doen is onduidelijk. De procedure voor haar opvolging wordt binnenkort opgestart.