Groningen troeft New York af als 'droomstad'

(Foto: (Flickr: Kofla Olivier, Johan WIeland. Bewerkt door RTV Noord))

Ben je geboren tussen 1982 en 2002? Dan kun je beter in Groningen wonen dan in New York of Rio de Janeiro. Dat concludeert de Duitse huisbemiddelaar Nestpick.





Groningen staat wereldwijd op de 42ste plek. In de ranglijst van steden met minder dan 1 miljoen inwoners staat Stad 27ste.



Wat is de droomstad?

De beste stad ter wereld is volgens Nestpick Amsterdam, gevolgd door Berlijn en München.

Positieve uitschieters bij Groningen zijn de internetsnelheid en het aanbod van festivals. Qua internetsnelheid scoren slechts zes steden beter.



Nestpick beoordeelde de honderd 'droomsteden waar je wilt wonen' op zestien punten. Van toerisme tot festivals en van homovriendelijkheid tot werkgelegenheid.

