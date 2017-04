Noord Vandaag: 'Groningen moet geen NAM-territorium worden'

Een historische beslissing noemde advocaat Gerard Spong de uitspraak van het Gerechtshof om een strafrechtelijk onderzoek naar de NAM in te stellen.

In Noord Vandaag reageert Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB) dan ook verheugd. 'Eerst werden onze aangiftes weggewoven, nu krijgen we toch gelijk.'Kleijer beseft dat het een lang traject wordt. Maar niks doen is ook geen optie volgens hem. 'Dan wordt je helemaal gepiepeld. We moeten Groningen geen NAM-territorium laten worden.'Ook aandacht voor de gevolgen van de gasexplosie in Veendam. Woensdagochtend liep het appartementencomplex aan de Julianalaan grote schade op na de enorme klap. Nog steeds weet een deel van de bewoners niet waar ze aan toe zijn. 'Ik heb alleen mijn kleren die ik draag nog. Verder heb ik niets meer', vertelt Klaas Hensens.Zijn buurtgenoot Els Broekema mocht afgelopen nacht wel weer naar huis, maar durfde niet. Zij logeerde bij haar onderbuurman.Verder is het vandaag een werkjubileum voor Commissaris van de Koning René Paas. Hij staat een jaar aan het roer van de provincie. 'Twee jaar geleden wist ik precies wat een CdK deed, toen ik dit werk eenmaal deed, bleek ik niks te weten.'Maar hoe doet hij het tot nu toe? En hoe denken anderen over hem?- Rob Mulder ontdekt een wereldprimeur in Bedum- IJzige bloesems leveren prachtige plaatjes op- Het gasdebat verloopt teleurstellendDe uitzending van Noord Vandaag bekijk je boven dit artikel of via Uitzending Gemist