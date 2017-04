Veendam een dag na de explosie: dit gebeurde er vandaag

Een dag na de gasexplosie in Veendam was het de dag van de waarheid voor een aantal bewoners aan de Julianalaan. Konden ze hun appartement weer in of niet?

Het antwoord laat lang op zich wachten. De woningen aan de rechterzijde zijn te instabiel voor hulpdiensten. Zij kunnen er dus ook donderdag niet in.Aan het begin van de avond is er een besloten bewonersbijeenkomst in het gemeentehuis van Veendam. 'Ik hoop echt dat we daar wat meer horen. We willen weten waar we aan toe zijn', zegt bewoner Klaas Hensens van tevoren.Na afloop blijkt dat de bewoners vrijdag om tafel gaan met woningcorporatie Acantus over vervangende woonruimte. Een nieuw huis vinden, moet volgens Actantus geen probleem zijn.Ondertussen is donderdagochtend al een begin gemaakt met de sloop van een deel van het appartementencomplex. Zes tot acht appartementen in het complex moeten worden gesloopt. De sloper kon donderdagmorgen niet meteen beginnen.De recherche wilde eerst nog wat foto's maken. Daarna worden rijplaten neergelegd, zodat de sloper overal goed bij kan met de machines. De kraanmachinist van het sloopbedrijf heeft een duidelijke opdracht: 'Eerst het bovenste deel eraf halen en dan kijken of we er nog wat uit kunnen halen voor de bewoners.'De linkerkant van het gebouw bleef redelijk intact. Die bewoners mochten woensdagavond weer naar huis. Maar sommigen van hen wilden dit niet. Els Broekema is alleenstaand en durfde afgelopen nacht niet alleen thuis te slapen.Ze mocht bij onderbuurman Jan Jonker en zijn vrouw slapen. 'Bij het minste of geringste dacht ik: het zal toch niet weer.'Een dag na de verwoestende klap probeert de buurt de draad ook alweer op te pakken. De schade wordt hersteld, de brokstukken opgeruimd.Zoals bij het huis van Janette Schiphuis, dat in de steigers staat. 'Er moet nieuw glas in. En op het dak zijn alle dakpannen verschoven door de druk van de klap. Die moeten weer terug op de plaats gelegd worden. Dat moet klaar zijn voordat het gaat regenen. Want anders wordt het hele dak nat.'De Wim Monnereau-school, schuin tegenover het ontplofte appartement, is ook vandaag nog dicht. 'Alle pleinen lagen onder het glas. Er wordt nu druk aan gewerkt om het allemaal veilig te maken', zegt conciërge Alex Poppen.De politie heeft het technisch onderzoek in de loop van de dag afgerond. De officiële oorzaak: een gasexplosie. Hoe die is ontstaan - door toedoen van de bewoner of door een technisch mankement - kan de politie niet meer achterhalen. Daarvoor is de aangerichte schade te groot.Hoewel niet bewezen is dat de 37-jarige bewoner - die zelf omkwam bij de klap - verantwoordelijk is voor de explosie, is er wel discussie over de man. Hij was psychiatrisch patiënt, er was eerder over overlast geklaagd. Kon hij wel in het complex (blijven) wonen.Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening moeten blijven meedoen in de samenleving, reageert bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van de geestelijke gezondheidsinstelling Lentis.Volgens hem moeten dergelijke incidenten het beleid niet beïnvloeden. 'De paniek vind ik niet terecht', zegt hij. 'We moeten de samenleving laten wennen aan lastige of vreemde situaties.'In het verleden zaten mensen met psychiatrische klachten in instellingen. Tegenwoordig is het gebruikelijker ze te laten participeren in de samenleving. Daarop is kritiek. 'We gunnen onszelf de tijd niet om eraan te wennen', vertelt Sitalsing. 'We raken meteen in paniek als er iets gebeurt.'Verder werd duidelijk dat woensdag in een woning tegenover het geëxplodeerde appartementencomplex een hennepkwekerij is aangetroffen.Vanwege de ontploffing moest de omgeving worden ontruimd. Agenten klopten ook aan bij het huis op de hoek van het Boven Westerdiep en de Julianalaan. Daar ontdekten ze een kleine hennepkwekerij. Om hoeveel planten het exact gaat, zegt de politie niet.De bewoner is aangehouden.