Eis van anderhalf jaar cel voor misbruiken van zusjes

(Foto: RTV Noord (archief))

Tegen een 38-jarige man uit Groningen is anderhalf jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk voor ontucht met twee minderjarige meisjes.

De man had daarnaast 213 plaatjes van kinderporno op zijn computer staan.



Vriend wordt vijand

De meisjes zijn zusjes. De man was een vriend van de ouders. De moeder van de meiden laat in een verklaring weten: 'Een vriend is een vijand geworden'.



Oppassen op de kinderen

De zusjes waren vier en zes jaar toen de man de ontucht met hen pleegde. De man bood aan om op te passen. Hij zei tegen de meisjes dat ze niets mochten zeggen over de seksuele handelingen.



Kans op herhaling

Het misbruik kwam aan het licht toen de oudste over het misbruik aan haar broer vertelde. De officier van justitie vindt dat er kans is op herhaling, ook omdat de man niet mee wil werken aan verder onderzoek.



Naast de celstraf eist de officier van justitie een schadevergoeding van bijna 2500 euro.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord