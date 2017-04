Oorzaak gasexplosie in Veendam is niet vast te stellen

De explosie in Veendam woensdagmorgen was een gasexplosie. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld. De oorzaak van de explosie is niet meer te achterhalen.

Door de verwoesting kan de politie niet vaststellen of er opzet in het spel was. Ook een eventuele technische oorzaak kan in de ravage niet worden uitgesloten.Bij de explosie aan de Julianalaan kwam de 37-jarige bewoner om het leven. Hij was psychiatrisch patiënt en stond onder behandeling in het UMCG. De woningcorporatie had de afgelopen jaren zeventien klachten van overlast over de man gekregen.Drie bewoners van het appartementencomplex raakten lichtgewond. Door de knal zijn zes tot acht appartementen te instabiel en onveilig om terug te keren. De kans is groot dat de bewoners van die woningen hun spullen kwijt zijn.