Automobilist rijdt bijna zeventig kilometer te hard op snelweg

(Foto: RTV Noord / Nico Swart)

Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt, omdat hij 167 kilometer per uur reed over de A7 bij Groningen. Op dit deel van de snelweg is maar 100 kilometer per uur toegestaan.

De man werd betrapt tijdens een speciale politieactie. Op dinsdag en woensdag werd op meerdere plaatsen in Nederland gecontroleerd op snelheid in het kader van de 'Europese week van de veiligheid'. De politie gebruikte laserguns, videoauto's en radar om hardrijders op te sporen.



Zeven andere automobilisten reden minstens dertig kilometer te hard op de A7. Zij mochten hun rijbewijs houden. Ook op de N33 en N386 werd gecontroleerd. Het is niet bekendgemaakt hoeveel hardrijders daar waren.

Door: RTV Noord Correctie melden