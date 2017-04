Zijn er in 1992 kernkoppen ontmanteld in Ter Apel?

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Provinciale Staten is overtuigd: in Ter Apel zijn in 1992 tien tot twaalf lekkende kernkoppen ontmanteld door de Amerikanen. Dat zou op het toenmalige NAVO-depot zijn gebeurd.

'De kernkoppen zijn vanuit Havelte naar Ter Apel vervoerd', zegt Statenlid Ankie Voerman. 'Daar zijn ze in een bijgebouw ontmanteld.'De PvdD wil weten of de kernkoppen iets te maken kunnen hebben met ziekte van personeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel. Het COA-terrein was voor 1995 namelijk tien jaar lang een NAVO-depot.'De plek van de ontmanteling van de kernkoppen is in de directe omgeving van de plekwaar de eerste werknemers ziek zijn geworden', zegt Voerman. 'Er is nooit onderzocht of er een verband is.'In het verleden zijn er in Ter Apel wel geruchten geweest over uranium bij het NAVO-depot. Maar verschillende oud-medewerkers van dat depot bestrijden dit.'Dit is absoluut niet waar', stelt één van hen. 'Dan had ik het zeker geweten.' Een andere oud-medewerker noemt het verhaal van de Partij voor de Dieren 'bullshit'. 'Goeie genade, dat zou wat zijn', vertelt hij. 'Als ze ons daar aan hadden blootgesteld, dan hadden we het echt wel geweten.'Tientallen oud-medewerkers van het NAVO-depot in Ter Apel zijn ernstig ziek. Sommigen zijn al overleden aan hun ziekte. Eén van de zieke medewerkers noemt het zelfs 'jammer' dat het verhaal niet waar kan zijn. 'Want dan hadden we iets om onze klachten te verklaren.'Statenlid Ankie Voerman blijft echter bij haar verhaal. 'Dit is honderd procent waar', zegt zij. 'De kernkoppen komen uit de bunkers van Havelte. Het hele project was uiterst geheim, uitgevoerd door de Amerikanen. Een bron die bij het transport betrokken was bevestigt het verhaal.''Een COA-medewerker kon, onafhankelijk van het verhaal van de klokkenluider, vertellen dat na de eerste Golfoorlog militaire wagens aan kwamen in Ter Apel waarvan menzei dat er uranium in zat', stelt Voerman. 'Dat zou vervolgens zijn afgevoerd.'De Partij voor de Dieren wil dit onderwerp komende maand op de agenda zetten in Provinciale Staten. Raadslid Edith van der Horst (PvdD) in Vlagtwedde belooft woensdagavond al vragen te stellen in de Vlagtwedder gemeenteraad.