Protestactie tegen stoepkrijtverbod Haren

Belachelijk. Dat vinden de initiatiefnemers van de Facebookgroep PROJECT S-toepkrijt het verbod van de gemeente Haren om op straat te tekenen.

Ook al is het nog nooit echt gebeurd, volgens de regels kun je in Haren een boete krijgen van 140 euro voor stoepkrijten.De actievoerders vinden dat belachelijk en komen daarom met een oproep. Ze hopen dat zoveel mogelijk mensen volgende week vrijdag tussen 13 en 15 uur naar het gemeentehuis komen om daar de stoep te versieren.'Stoepkrijt meenemen. Alleen leuke, grappige en ludieke tekeningen zijn toegestaan', zo is op de Facebookpagina te lezen.Woensdag werd bekend dat de gemeente Groningen het stoepkrijtverbod wel schrapt.