Ook Arjen Lubach is gast in College Tour; opnames in Groningen

Arjen Lubach is binnenkort te gast in interviewprogramma College Tour van Twan Huys. Dat maakte de NTR donderdag bekend.

De uitzending met de oud-Lutjegaster wordt op woensdag 10 mei opgenomen. Een zaal vol studenten mag hem dan bevragen. Het programma wordt waarschijnlijk opgenomen in de Der Aa-Kerk. Twee dagen later wordt het uitgezonden.De programmamakers van de NTR omschrijven Lubach als 'multitalent'. Zijn satirische programma 'Zondag met Lubach' kreeg dit jaar wereldwijd aandacht door een imitatie van de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn Groningse afkomst is vaak terug te zien in het tv-programma.Andere (oud-)Groningers gingen Lubach al voor. Donderdag werd een uitzending met de Groningse nobelprijswinnaar Ben Feringa opgenomen. Drie jaar geleden was Arjen Robben al te gast.Grote (internationale) namen zaten eerder op de stoel van het interviewprogramma. Onder hen waren onder meer de Dalai Lama en Desmond Tutu.