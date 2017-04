Vlak gasdebat eindigt 'teleurstellend'

Het was waarschijnlijk de laatste keer. Minister Henk Kamp in debat met de Tweede Kamer over de gaswinning. Vooraf was er veel om te doen, maar daar was tijdens het debat weinig van te merken. 'Het ging er vlak aan toe'.

Teleurstelling is dan ook het overheersende gevoel bij SP Kamerlid Sandra Beckerman. De Groningse 'had er meer van verwacht'.'In de verkiezingscampagne heb ik mooie woorden gehoord, over de gaswinning, over schade-afhandeling. Die woorden deden mij hopen dat het radicaal anders zou worden, maar dat is niet zo', zei Beckerman.De Tweede Kamer boog zich voor het eerste in nieuwe samenstelling over de gaswinning. Er werd gesproken over het nieuwe schadeprotocol, de positie van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en over het verder terugdraaien van de gaskraan.Zo waren er kritische vragen over het feit dat de gaswinning nu ineens wel met tien procent omlaag kan, terwijl het kabinet een halfjaar geleden nog beweerde dat dat absoluut niet kon.Stikstoffabrieken, was het antwoord van Kamp daarop. 'Daar kan een bepaalde vorm van gas omgezet worden. Die fabrieken zijn vol gaan draaien en daardoor is er minder Gronings gas nodig, zo verklaarde hij.Kamp neemt afscheid zodra er een nieuw kabinet is. Het zijn dus zijn laatste loodjes voor hem op het gasdossier. Eind mei staat er nog een bezoek van Kamp aan onze provincie gepland.