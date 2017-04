Twan Huys: Ben Feringa is 'hoogtepunt' van College Tour

(Foto: RTV Noord / Laurens Sembiring)

'Het was in alle opzichten een hoogtepunt in deze reeks van het programma.' Dat zei presentator Twan Huys over de opnames met nobelprijswinnaar Ben Feringa voor het programma College Tour.

De opnames voor het programma waren donderdagmiddag in een bomvolle Stadsschouwburg in Groningen. Feringa sprak naast zijn eigen onderzoek over de ethiek van de wetenschap, maar ook over Bob Dylan, onzekerheid en over wat studenten moeten leren.



Ideale gast

'Feringa is de ideale gast, het is iemand die heel veel gepresteerd heeft en die op een begrijpelijke manier ingewikkelde zaken kan uitleggen', aldus Huys.





De uitzending van College Tour met Ben Feringa is vrijdagavond 28 april aanstaande te zien op NPO2.

Door: RTV Noord Correctie melden