Worden noorderlingen die meertalig zijn gezonder ouder?

Worden mensen die meerdere talen spreken gezonder ouder? Daar gaat de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar doen.

Promovenda Anna Pot is op zoek naar 65-plussers die naast Nederlands bijvoorbeeld ook Gronings, Drents, Fries, Duits of een andere taal spreken. Ook zoekt ze mensen die maar één taal spreken.Deelnemers wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over gezondheid, taalgebruik en sociale relaties.Daarnaast moeten zij twee korte experimenten en een geheugentest ondergaan.'Uit eerder onderzoek is gebleken dat het spreken van meerdere talen goed is voor het brein op oudere leeftijd. Zo zal men minder snel tekenen van dementie vertonen', aldus Pot.'De reden hiervoor is dat meertaligen in hun brein verschillende talen niet zomaar 'uit kunnen zetten'. Wanneer iemand een bepaalde taal spreekt, moet een andere taal onderdrukt worden. Het brein is daardoor mogelijk beter getraind in het omgaan met cognitieve veroudering', aldus Pot.Behalve dat meertaligen dus minder snel vergeetachtig worden, zouden zij ook sneller herstellen van een herseninfarct. Ook biedt meertaligheid vermoedelijk sociale voordelen, denken de onderzoekers. 'Ouderen zijn daardoor minder vatbaar voor bijvoorbeeld eenzaamheid en depressie', vermoedt Pot.De promovenda zegt op zoek te zijn naar minstens honderd tot tweehonderd deelnemers. 'Meedoen kost ongeveer een half uur en alles kan gewoon vanachter de computer.'Wilt u meedoen aan het onderzoek, dan kunt u zich aanmelden op de website Gezondoudermettweetalen.nl