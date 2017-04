Explosie Veendam: 'Mensen met psychiatrische klachten moeten meedoen in samenleving'

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening moeten blijven meedoen in de samenleving. Dat zegt bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van de geestelijke gezondheidsinstelling Lentis.

Dit zegt Sitalsing naar aanleiding van de gasexplosie in Veendam. Daarbij blies een verwarde man zijn eigen huis op. Als gevolg daarvan raakte een aantal omwonenden hun huizen kwijt.Volgens Sitalsing moeten dergelijke incidenten het beleid niet beïnvloeden. 'De paniek vind ik niet terecht', zegt hij. 'We moeten de samenleving laten wennen aan lastige of vreemde situaties.'In het verleden zaten mensen met psychiatrische klachten in instellingen. Tegenwoordig is het gebruikelijker ze te laten participeren in de samenleving. Daarop is kritiek. 'We gunnen onszelf de tijd niet om eraan te wennen', vertelt Sitalsing. 'We raken meteen in paniek als er iets gebeurt.'Sitalsing vindt dat bij dergelijke gevallen al in een vroeg stadium contact moet zijn met bijvoorbeeld het sociaal team van de gemeente. 'Je moet niet wachten op probleemgedrag. Contact is het toverwoord.'De dader stond in de buurt bekend als probleemgeval. Toch waren er ook periodes waarin hij 'rustig' was.