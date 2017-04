Warffum laat zich horen tijdens protestactie bij gaslocatie NAM

'Gas terug, gas terug, gas terug', schreeuwen honderden Groningers bij de gaslocatie van de NAM in Warffum. Ze zijn boos op het bedrijf omdat het de laatste één miljard kuub gas uit de bodem van het dorp wil pompen.

'Wij willen dat de NAM stopt met het gas in Groningen. Om te beginnen in Warffum', zegt Erik de Graaf van de pas opgerichte protestgroepNa toespraken van De Graaf, burgemeester Marijke van Beek en Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging, trekken de Groningers in een lange stoet van het dorp naar de gaslocatie net buiten Warffum.In de stoet lopen mensen mee uit de hele provincie. 'Het gaat ons allemaal aan. Wij zijn solidair aan de Warffummers', zegt een man uit Appingedam. Lopster raadslid Hans Warink voegt daaraan toe: 'We zetten als Groningers samen onze schouders onder alle ellende. Net zolang tot dit ophoudt.'Het einde van de aardbevingsproblematiek lijkt nog lang niet in zicht. Toch hebben dit soort acties volgens de deelnemers nut, zegt Schorren van de GBB. 'De problemen hier bereiken inmiddels ook andere landen.'Eenmaal bij de gaslocatie houdt een barricade van hekken en een aantal agenten de stoet tegen. Bij de locatie zou vanavond een informatiebijeenkomst zijn van de NAM. Maar toen die lucht kreeg van het protest, werd die afgelast.Met een scootmobiel en een paar fietsen probeert een aantal de hekken opzij te drukken. 'De NAM is laf. Ze wilden een gesprek met de inwoners. Nou hier zijn we', zegt De Graaf.Verder dan een paar krachttermen en wat leuzen komen de actievoerders niet. De Graaf: 'Ze hebben ons vast gehoord. Laten we teruggaan.'De Graaf is tevreden over de avond. 'Mooi om te zien hoeveel mensen erop af zijn gekomen. En hoe solidair de Groningers met elkaar zijn', zegt hij. 'Dit laat zien hoe boos en bezorgd de mensen hier zijn.'Of de protestactie helpt, moet nog uitwijzen. Warffum Alert! laat het er in ieder geval niet bij zitten. De Graaf: 'We zullen dit niet elke maand doen. Maar ik sluit niet uit dat er meer acties volgen.'