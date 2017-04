Brandweerkazerne Uithuizen komt definitief bij station

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

De brandweerkazerne in Uithuizen komt definitief langs de N363, tegenover het station. De gemeenteraad van Eemsmond ging donderdagavond akkoord met de plannen van het college.

De kazerne zit op dit moment nog op een tijdelijke locatie even verderop, aan de Nijverheidsweg. De Veiligheidsregio en gemeente waren nog altijd op zoek naar een vaste plek voor de nieuwe blusgroep Uithuizen, die ontstond na een fusie van de korpsen in Uithuizermeeden en Usquert.



Nieuwe weg

De gemeente koopt een kavel langs de provinciale weg, die deels gelijk wordt doorverkocht aan de Veiligheidsregio voor de bouw van de nieuwe kazerne. Een ander deel is voor een nieuwe weg naar het achterliggende bedrijventerrein.



Op hetzelfde stuk grond zit op dit moment ook een kringloopwinkel. Die blijft op dezelfde locatie en wordt met de nieuwe weg nog beter bereikbaar.



Vervuilde grond

Er waren binnen de raad nog wel zorgen om de vervuilde grond op het terrein naast de nieuwe kazerne. SP-raadslid Dirkje Voskuil vroeg zich af wat hiermee word gedaan. Volgens CDA-wethouder Harrie Sienot is het niet noodzakelijk dat dit direct wordt opgeruimd. 'Deze grond blijft voorlopig van de huidige eigenaar. Als die het op termijn gaat verkopen, zal het ongetwijfeld worden gesaneerd.'



De Veiligheidsregio gaat nog dit jaar op zoek naar een aannemer. De kazerne moet in 2019 in gebruik worden genomen.

Door: Martin Drent