Roodeschool wordt verlost van 'rotte kies'

(Foto: Google Street View)

De loods van landbouwmechanisatiebedrijf Oosterhof aan de Hooilandseweg in Roodeschool wordt gesloopt. Daarmee wordt het dorp verlost van een rotte kies, want de zogenoemde 'romneyloods' is de gemeente een doorn in het oog.

Oosterhof gaat verhuizen naar de Hooilandseweg 145, vlak naast de Eemshavenweg. Daardoor is er straks ook minder tractorverkeer in het centrum van het dorp. De gemeenteraad van Eemsmond ging donderdagavond unaniem akkoord met de sloopplannen.



Woningen

Oosterhof zit nu nog op twee locaties in Roodeschool. Het bedrijf wil uitbreiden, maar dat lukt niet op de huidige locaties. Tegelijkertijd wil de gemeente af van de loods in het centrum van het dorp. Daarom gaat het pand tegen de vlakte en krijgt het bedrijf een plek buiten de bebouwde kom. Op de plek van de loods worden woningen gebouwd.



Geen andere tractorverkoper

Het andere pand van Oosterhof, op de hoek van de Trimpweg/Hooilandseweg, blijft beschikbaar als bedrijfspand. Sienot benadrukte dat zich hier straks geen andere landbouwmechanisatiebedrijven kunnen vestigen. Alleen lichte bedrijvigheid is toegestaan.

Door: Martin Drent Correctie melden