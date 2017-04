Acantus: 'Genoeg vervangende woonruimte in Veendam'

De bewoners die hun woning kwijt zijn na de explosie in een flat aan de Julianalaan gaan vrijdag in gesprek met Acantus. Volgens de woningcorporatie is er voldoende vervangende woonruimte in Veendam.

Acantus heeft extra woonconsulenten ingeschakeld om alle wensen van de bewoners door te nemen.'Heel voorzichtig proberen we weer vooruit te kijken', zegt directeur Anita Tijsma van Acantus. 'Het is heel erg vervelend dat we hen nog geen duidelijkheid hebben kunnen geven, maar we doen ons best om het zo snel mogelijk op te lossen.'De gemeente richt zich samen met Acantus op de sloop van het rechter deel van de flat. 'Dat moet uiterst zorgvuldig gebeuren', vertelt burgemeester Sipke Swierstra. 'Anders stort de boel in elkaar. En we willen er juist alles aan doen zodat de mensen hun bezittingen terug kunnen krijgen.''Vrijdag komen er grotere kranen voor de sloop', aldus Swierstra. 'Dat moet heel voorzichtig. De belasting in het gebouw is vijf keer hoger dan toegestaan, dus heel snel slopen heeft consequenties voor de spullen van de mensen. Dat willen we koste wat kost voorkomen.'