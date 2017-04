Tientallen bomen gekapt vanwege essentaksterfte

Het blad van een es. (Foto: Wikimedia.org / Farbenfreude (creative commons))

Vele tientallen bomen in de gemeente Eemsmond zijn de afgelopen maanden gekapt vanwege ziekte. Volgens wethouder Harald Bouman hebben onder meer de essen last van essentaksterfte, een schimmel die ervoor zorgt dat de boom doodgaat.

De wethouder zei dit nadat PvdA-raadslid Lya Groenewoud vragen stelde over de massale bomenkap langs de Oude Dijk bij Uithuizen. Daar zijn onlangs zestig bomen gekapt.



Monumentale boom gekapt

'Wij doen dit ook niet graag, maar het is helaas noodzakelijk', zei Bouman in een reactie. 'Laatst moesten we in Usquert een monumentale beuk weghalen. We hebben daarbij foto's gemaakt van de binnenkant. Daarop kun je goed zien dat hij ziek was.'



Over twee jaar nieuwe bomen

De wethouder laat weten dat er in 2018 of 2019 nieuwe bomen worden geplant langs de Oude Dijk in Uithuizen en de Oudedijksterweg in Uithuizermeeden. 'Ik heb me door experts laten vertellen dat de bodem eerst even tot rust moet komen', zei Bouman.

