'Op het Groninger Bierfestival is zelfs iets te vinden voor de pilsdrinker'

Een stout, een IPA, een porter, een saisson. De tijden dat je gewoon een pilsje bestelde van Heineken of Amstel lijkt helemaal voorbij. Tenminste als je rondloopt op de zevende editie van het Groninger bierfestival dat donderdagavond begon in de Martinikerk in de Stad.

Verspreid over de kerk staan tientallen barretjes opgesteld van brouwers uit Groningen, de rest van Nederland en een enkele uit het buitenland. De eerste bezoekers, gewapend met een proefglas en een flesje water, schuifelen langs de verschillende bierpompen.



De enige vrouw aan het bier

De bierwereld is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Dat geldt niet alleen voor het bier zelf, maar ook voor het publiek. Opvallend veel vrouwen bezoeken het festival. Zoals de zussen Henrieke en Marion Wijnsma.



'Ik weet nog van vroeger, onze tante Froukje, die zat als enige vrouw aan het bier bij verjaardagen en dat wij dan met grote ogen zaten te kijken', vertelt Henrieke. 'Nu is het gewoon', zegt ze terwijl ze een slokje neemt van een biertje van brouwerij Jopen uit Haarlem.



Zin in een gewoon pilsje

Na al die IPA's, saissons en stouts krijgt een bierdrinker op den duur toch zin in een pilsje. Die kan onder meer terecht bij de Groninger brouwers van Pivo, een van de weinige nieuwe brouwers die een pils durft te maken.



'We zijn de afgelopen jaren doodgegooid met pils van de grote brouwerijen', vertelt Karst van der Heide van Pivo. 'Mensen willen wat anders en daardoor zijn al die nieuwe biersoorten zo populair geworden maar wij zijn de enige kleine brouwerij in Nederland die zich met pils bezig houdt. Het is namelijk best moeilijk om een goeie pils te brouwen.'



Bier met smaak en weinig alcohol

Maik van Heerd is de drijvende kracht achter het Groninger bierfestival. 'De trend die we nu zien met bier is de opkomst van zogenoemde 'sessions'. 'Dat zijn bieren met veel smaak maar met opvallend weinig alcohol en ook niet noodzakelijk met veel hop. Je kan ze maken met fruit of met kruiden.'



Aardbeiensap en bier

Brouwer Jurjen Verver van de Rockin' Ludina uit Groningen kan er over meepraten. Hij serveert een Groninger session met aardbeien sap van Meinardi. 'Dat aardbeiensap gooien we er aan het eind van de gisting bij. De suikers uit de aardbeien worden dan nog wel vergist maar het houdt de geur van aardbei.'



Het Bierfestival Groningen duurt nog tot en met zaterdag.

