Bedum steunt Ten Boer: sneller resultaat in afwikkeling aardbevingsschade

In Bedum heeft de voltallige gemeenteraad de steun uitgesproken voor de motie van Ten Boer en komt met een eigen statement. Ook Bedum wil sneller resultaat zien rondom de afwikkeling van aardbevingschade en dat er onafhankelijk instituut komt.

'Wij onderschrijven in grote lijnen de zorgen in Ten Boer', vertelt Jan Berghuis. Hij las donderdagavond namens alle partijen een statement voor om het gevoel van de raad kenbaar te maken.De gemeenteraad wil dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) integraal worden overgenomen. De OVV vindt dat er een eigen bestuurlijk orgaan moet komen. Een organisatie met echt doorzettingsmacht. Bedum onderstreept dat.De gemeenteraad vindt daarnaast dat ook de bevoegdheden van het Instituut van de Nationaal Coordinator Groningen moeten worden verruimd en dat ruimhartiger met schadeafhandeling wordt omgegaan. En er moet meer geld beschikbaar komen voor het getroffen gebied.Het college is gevraagd het statement over te dragen aan de Minister van Economische Zaken, de Nationaal Coordinator Groningen, de Tweede Kamer, de provincie en de andere gemeenteraden die met de aardbevingsproblematiek te maken hebben.'Als college delen we het gevoel van de statement en hebben we er geen moeite mee om dit over te brengen' vertelt burgemeester Erica van Lente.