Kinderen bouwen een feestje tijdens Koningsspelen

Wat hebben Nuis en kangoeroes met elkaar te maken? Om de jongste schoolkinderen ook te laten genieten van de Koningsspelen wordt voor hen vrijdag in Nuis de Giga Kangoeroedag gehouden.

Zo'n 250 kinderen uit de hele gemeente Marum doen mee aan deze sport- en spelletjesdag. Het thema is 'feest' en het gaat vooral om samenwerken en samen spelen. De kinderen kunnen zich ook laten schminken.De leraren worden ondersteund door docenten en leerlingen van het Alfa-college in Groningen. Volgens docent Sport en Bewegenhoef je kinderen niet echt uit te nodigen om te bewegen. 'Dat doen ze van nature al. Je moet ze natuurlijk wel blijven prikkelen en het werkt het best om dat spelenderwijs te doen.'Studenten Antonio Ottens en Charissa de Groot vinden het fantastisch dat ze mogen helpen. 'Wij gaan de kinderen vooral heel enthousiast maken, maar het is nu al één groot feest', lacht Antonio.En: wie verdient volgens jou en lintje op Koningsdag?